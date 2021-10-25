أكبر اقتصاد في أفريقيا يطلق عملة رقمية رسمية

قال البنك المركزي النيجيري، إن رئيس البلاد محمد بخاري، سيطلق رسميا العملة الرقمية “إي نيرة- eNaira” يوم الاثنين، والتي ستكون الأولى من نوعها في أفريقيا.

يتبنى أكبر اقتصاد في القارة السمراء العملة الرقمية المدعومة من البنك المركزي، مع تحركه للاستفادة من الشعبية المحلية للعملات المشفرة والأموال الافتراضية، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وقال البنك في بيان عبر “فيسبوك”: “إطلاق إي-نيرة هو تتويج لسنوات عدة من العمل البحثي من قبل البنك المركزي النيجيري”. هناك موقع إلكتروني وتطبيق للمحفظة الإلكترونية يعملان بالفعل.

وأضاف أنه بعد الإطلاق سيتم إجراء المزيد من التعديلات والتحسينات للسماح للجميع بالاستفادة، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والذين ليس لديهم خدمات مصرفية.

العملات الرقمية أو المشفرة الرسمية، هي نقود افتراضية يتم إصدارها وتنظيم استخداماتها من قبل البنك المركزي، في حين أن العملات المشفرة خارجة عن سيطرة الحكومة. أطلقت خمس دول عملات مماثلة.

شهدت نيجيريا طفرة في استخدام العملات المشفرة حيث يبحث الناس عن طرق لتجنب ضعف النيرة التقليدية ومواجهة تكاليف المعيشة والبطالة في أكبر دول أفريقيا من حيث التعداد السكاني.

المصدر: وكالات