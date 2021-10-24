سريع يكشف نتائج عملية “ربيع النصر”: ماضون نحو تحرير كافة الأراضي اليمينة

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمينة العميد يحيى سريع الأحد عن نتائج عملية “ربيع النصر” في محافظتي شبوة ومأرب والتي انتهت بتحرير مساحة تقدر بأكثر من 3200 كم مربع، كما كشف العميد سريع عن دور سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والدفاعات الجوية في تنفيذ العملية.

وقال سريع إن “قواتنا المسلحة واصلت تحقيق الإنجازات الميدانية وهي بصدد تحرير البلاد بدحر قوى العدوان والعملاء والمرتزقة”، واضاف أن “هذه العمليات أدت الى تحرير مناطق واسعة من عدة محافظات ناهيك عن تكبيد العدو خسائر كبيرة”، ولفت الى أنه “بمشاركة أبناء المناطق المحررة في هذه العملية باشرت الوحدات العسكرية المكلفة بمهمة التحرير تنفيذ العملية وفق الخطة العملياتية وحققت وحداتنا العسكرية خلال الأيام الأولى للعملية تقدماً ميدانياً كبيراً وذلك بفضل الله تعالى ثم بتعاون أبناء تلك المناطق وموقفهم المسؤول تجاه انفسهم وتجاه قواتهم المسلحة التي سارعت على تأمين مناطقهم قبل أن تتولى الجهات المختصة من الأجهزة الأمنية توفير الأمن والاستقرار لتلك المناطق”.

وكشف سريع أن “وحدات سلاح الجو المسير شارك في تنفيذ العملية وحدات عدة منها سلاح الجو المسير بأكثر من 278 عملية منها: 161 عملية استهدفت مواقع وتجمعات العدو في الأراضي المحتلة وكذلك 117 عملية في أراضي العدو السعودي”، وتابع “أما دور القوة الصاروخية في العملية، فتمثل بتنفيذ 130 عملية منها 95 عملية في الأراضي المحتلة، و 35 عملية في العمق السعودي”، وأكد ان “قوات الدفاع الجوي نجحت خلال تنفيذ هذه العملية في اسقاط اربع طائرات استطلاعية وهي طائرة سي اتش فور وطائرة وينق لونق وطائرتين سكان ايقل إضافة الى أن عمليات التصدي للطيران الحربي الناجحة بلغت 296 عملية”.

وفيما يتعلق بالمستوى الجغرافي، قال سريع “قواتنا نجحت بعون الله تعالى في تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين من محافظة شبوة وتحرير مديريتي حريب والعبدية وأجزاء من مديريات جبل مراد والجوبة بمحافظة مارب ليصبح إجمالي ما تم تحريره خلال عملية ربيع النصر 3200 كيلومتر مربع”، وأكد أن “القوات المسلحة ومعها كل أحرار الشعب ماضية بعون الله نحو تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الحرية والاستقلال”.

المصدر: موقع انصار الله