“الجهاد” بالضفة المحتلة: مماطلة الاحتلال وخداعه لن يعفيه من المسؤولية عن حياة الأسرى

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين أن “سياسة المماطلة والخداع التي يتبعها الاحتلال الاسرائيلي لن تعفيه من المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام الذين يطالبون بحريتهم ويرفضون سياسة الاعتقال الاداري الظالمة”.

وأوضح عز الدين الاحد أن “الوضع الصحي للمعتقلين الإداريين الستة المضربين عن الطعام بالغة الخطورة، خاصة كايد الفسفوس ومقداد القواسمي وهشام أبو هواش”، ودعا “جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في فعاليات إسناد المعتقلين المضربين، والتوجه إلى نقاط الاشتباك مع الاحتلال نصرة لأبنائنا واخواننا الذين يواجهون بجوعهم وعطشهم ارهاب الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم