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October 24 2021 - 14:28

مفوضية الانتخابات في ليبيا: نخطط لفتح باب الترشح للرئاسة والبرلمان الشهر المقبل

منذ 59 mins 24 October، 2021
ليبيا
عربي وإقليمي - ليبيا

 تخطط مفوضية الانتخابات في ليبيا لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان الشهر المقبل، لإتمام عملية شهدت تجاذبات حول دستورية القوانين المنظمة لها وسط دعوات دولية للالتزام بإجراء التصويت نهاية العام وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأعلن رئيس المفوضية عماد السايح، في مؤتمر صحفي الأحد، “فتح باب الترشح للانتخابات النيابية والرئاسية حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية”، موضحا “حسب تقديراتنا، سنعلن فتح باب الترشح في النصف الأول من الشهر المقبل بعد استكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية”. وتابع السايح، “لن نحيد عن التزامنا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولن نتساهل مع أي محاولة للنيل من سمعة المفوضية”.

المصدر: سبوتنيك

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