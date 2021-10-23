سوريا: إصابة أحد شيوخ قبيلة البكارة وقتل شقيقه بعد تأييده عبور القوات الروسية من قريته التي تخضع لسيطرة الإحتلال الأمريكي

أصيب أحد شيوخ قبيلة البكارة العربية شرقي سوريا بجروح بليغة وقتل شقيقه بعد يوم من تأييده لعبور القوات الروسية قرى البكارة بالمناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الأمريكي ومسلحين موالين له.

ويأتي ذلك في حلقة جديدة من سلسلة الاغتيالات المستمرة التي تستهدف وجهاء وشيوخ القبائل العربية من المدافعين عن السلم الأهلي شرقي سوريا.

وقالت مصادر عشائرية إن “مجهولين يستقلان دراجة نارية قاما بإطلاق الرصاص من موقع قريب على سيارة شيخ (عشائر البوصالح- قبيلة البكارة العربية)، الشيخ محمد أسعد البدر (65 عاما)، ما أدى لإصابته بجروح بليغة في حين استشهد شقيقه فاضل أسعد البدر الملقب بـ”حميد” (55 عامًا) بالقرب من مفرق الرضا بمحيط قرية جزرة البوحميد، في أقصى الريف الغربي لمحافظة دير الزور”.

وتابعت المصادر أن “عملية الاستهداف تمت أثناء خروج الشيخ البدر وشقيقه بسيارتهما الخاصة بعد أداء واجب العزاء بوفاة أحد أبناء قبيلتهم في قرية جزرة البوحميد، ظهر اليوم السبت ، ما أدى لاستشهاد الشيخ فاضل البدر وإصابة الشيخ محمد بجروح بليغة أسعف على أثرها لأحد مشافي الرقة لتلقي العلاج”.

المصدر: وكالة سانا