وسائل اعلام فلسطينية: إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي شمال شرق جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2021 - 00:38
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الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل الضيوف المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية في العاصمة طهران
الإمام الخامنئي: المؤشر الرئيسي لوحدة المسلمين هي القضية الفلسطينية وإذا اتحد المسلمون ستحل هذه القضية بأفضل شكل ممكن
الإمام الخامنئي: واشنطن لن تألو جهداً لإحداث فتنة في العالم الإسلامي منها التفجيرات التي استهدفت المساجد في أفغانستان
الإمام الخامنئي: التطبيع هو ضد وحدة المسلمين ويجب على المطبعين التراجع عن هذا الخطأ الكبير وتعويضه
الإمام الخامنئي: وحدة المسلمين فريضة قرآنية مؤكدة وهذا الاتحاد سيؤدي إلى تعزيز قدراتهم جميعاً
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني يحذر الكيان الصهيوني من القيام بأي عدوان ضد الجمهورية الإسلامية
النائب محمد رعد رداً على رئيس حزب القوات: أنت تكذب وكلامك هراء ومن يتهمنا بالتطاول على القضاء يرفض المثول أمامه
النائب رعد: القوات تقوم بكل شيء كي تستر كذبها وعنصريتها ودجلها ولا تقبل بشراكة أحد في لبنان
النائب إيهاب حمادة: المقاومة لن تمكن أحدا من أن يصطاد في مياه لبنان وأن يستثمر في الدماء المباركة التي منعت الفتنة
النائب حسن عز الدين: المقاومة ما زالت تمتلك زمام المبادرة في حماية لبنان وثرواته
الشيخ أحمد قبلان: المطلوب كف يد البيطار وعدم السقوط بالحمايات الطائفية وانتشال لبنان من مذبحة الجوع
رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي: مرتاب من الاستنسابية والخلل بالأولويات في عمل قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار
وزارة الصحة العامة: تسجيل 507 إصابات و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
جبهة العمل الإسلامي في لبنان تندد بقرار الإحتلال تصنيف مؤسسات أهلية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أنها منظمات إرهابية
جبهة العمل الإسلامي: قرارات العدو الصهيوني ستبقى حبراً على ورق لأن الشعب الفلسطيني مصمم على الاستمرار في مقاومته
حكومة العدو الصهيوني تصادق على تنفيذ خطة لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة
المتحدث باسم الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية: الوضع الصحي للمعتقلين الإداريين الستة المضربين عن الطعام بالغة الخطورة
طارق عز الدين: ندعو جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات إسناد المعتقلين المضربين والتوجه إلى نقاط الاشتباك مع الاحتلال
الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس: عشرات الأسرى يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام مساندة للأسرى المضربين
نادي الأسير الفلسطيني: احتمالية ارتقاء شهداء بين صفوف المعتقلين المضربين تتصاعد والاحتلال يواصل رفضه الاستجابة لمطلبهم
حماس: إسماعيل هنية أجرى اتصالات مكثفة مع دول الإقليم للتدخل من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة في السعودية
حماس: هنية تلقى وعودا بالتحرك من هذه الدول والعمل على معالجة هذه القضية وأكد مواصلة الحراك من أجل الإفراج عن المعتقلين
القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير نفذ في عملية "ربيع النصر" أكثر من 278 هجوماً منها 117 عملية داخل السعودية
القوات المسلحة اليمنية: عملية "ربيع النصر" أدت إلى مقتل وإصابة وأسر 1840 في صفوف العدوان بينهم 550 قتيلاً و90 أسيراً
سانا: عناصر من الجيش السوري يمنعون رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي من دخول قرية الدمخية بريف الحسكة ويجبرونه على التراجع
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
وسائل اعلام فلسطينية: إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي شمال شرق جنين
منذ 2 يوم
22 October، 2021
اصابة شاب فلسطيني
جنين
فلسطين
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