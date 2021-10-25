وسائل اعلام فلسطينية: إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي شمال شرق جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2021 - 00:38

وسائل اعلام فلسطينية: إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي شمال شرق جنين

منذ 2 يوم 22 October، 2021
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