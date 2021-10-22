الشيخ القطان: للتمسك بالمقاومة والالتفاف حولها والوفاء لها

سأل رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ احمد القطان الجمعة “أين أولاد معظم المسؤولين في لبنان؟ لا شك أن جميعكم يعلم أن معظم السياسيين وأهل السلطة في لبنان أولادهم يقيمون ويتعلمون ويعملون خارج البلاد”.

وأكد الشيخ القطان “ضرورة التمسك بالمقاومة والالتفاف حولها والوفاء لها”، وقال “أنا عندما أرى من قاتل عني ومن انتصر في المعارك، ودحر العدو من بلدي، ينبغي علي أن أكون وفيا له”.

وقال الشيخ القطان “إذا أردنا أن نسترجع فلسطين المحتله وكل ما سلبه عدونا منا، ينبغي علينا أولا أن نتوحد وأن نكون صفا واحد في مواجهة أعداء الأمة، ثم نأخذ بأسباب النصر فنكون كالمقاومة مجهزين ومدربين، وبعد ذلك سيأتي النصر من الله تعالى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام