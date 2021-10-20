وزارة الدفاع الروسية: مقاتلاتنا رافقت طائرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين من طراز “سو 30” رافقتا أمس الثلاثاء قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز B-1B فوق البحر الأسود.

وقالت الوزارة “رصدت الرادارات الروسية أهدافا فوق البحر الأسود في 19 أكتوبر تقترب من حدود روسيا ولتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية، أرسلت طائرتان مقاتلتان من طراز سو-30 من القوات المناوبة للطيران البحري والدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود الروسي إلى الجو. وحددت المقاتلتان الأهداف على أنها قاذفتان أمريكيتان من طراز بي-1بي وطائرتا نقل كي إس-135، ورافقتها فوق البحر الأسود”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود دولة روسيا الاتحادية، عادت المقاتلتان الروسيتان بسلام إلى قاعدتهما، ولم يسمح بانتهاك حدود الدولة”، وأكدت أن “تحليق الطائرات الروسية جرى في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي”.

المصدر: روسيا اليوم