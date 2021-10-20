البرازيل تسجل 12969‭‬ إصابة بفيروس كورونا و390 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء، تسجيل 12969 إصابة جديدة بفيروس كورونا و390 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه، ” تم تسجيل 12969 إصابة جديدة بفيروس كورونا و390 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 21 مليونا و664879 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 603855″.

وأشار البيان أيضا إلى تعافي أكثر من 21 مليون مريض منذ بداية تفشي الوباء.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

المصدر: وكالة سبوتنيك