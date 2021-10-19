العراق: احتشاد عدد كبير من المواطنين في الجادرية في العاصمة بغداد للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2021 - 16:16
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المجلس النيابي اللبناني يقر إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار المقبل وتشريع تصويت المغتربين للنواب 128
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة: سنقوم بكل جهدنا لإجراء الانتخابات ضمن المهل التي قررها مجلس النواب
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: هناك كمائن توضع أمام العملية الانتخابية منها تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار
النائب جبران باسيل: لن نسكت عن التلاعب السياسي بموضوع اقتراع المغتربين وسنطعن به
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أكد حرص المقاومة وقيادتها على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي
الشيخ علي الخطيب دعا المسؤولين الى تحمل مسؤولياتهم والاسراع بمحاسبة مرتكبي جريمة الطيونة والمحرضين عليها
المطران جورج صليبا أكد على أهمية مواقف السيد نصر الله حول الوحدة الوطنية ورفض الاقتتال والحرب الاهلية
الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب طالب السلطات اللبنانيّة بتقديم مرتكبي واقعة الطيونة ضدّ المواطنين الأبرياء للعدالة
الوزير حميه: وقعنا مذكرة تعاون مع الأكاديمية العربية لتطوير الأنشطة البحرية والاستشارية والتدريبية بمجالات النقل
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر: 227 اصابة جديدة بكورونا هذا الاسبوع في بعلبك وادعو للتقيد بإجراءات الوقاية
المقدسيون وأبناء الأراضي المحتلة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في المسجد الاقصى المبارك
السيد ابراهيم رئيسي في افتتاح الدورة الـ35 لمؤتمر الوحدة الإسلامية: نرى أن الوحدة هي الحل والعدو يبحث عن عدم الاستقرار
السيد رئيسي: يجب أن تحظى القضية الفلسطينية بأولوية دائمة في العالم الإسلامي
عبد اللهيان في محادثة هاتفية مع غوتيريش: نؤيد المحادثات التي لها نتائج عملية ملموسة بشأن الاتفاق النووي
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نهضة الأمة وتحقيق وحدتها سيبقى مرتبطا بتحرير القدس وفلسطين
مفوضية الانتخابات في العراق تنفي الأنباء التي وردت عن رد الطعون المقدمة بشأن النتائج الاولية للانتخابات البرلمانية
قمة ثلاثية جديدة بين مصر وقبرص واليونان لتقيم الجولات السابقة
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: سأبحث في موسكو تفعيل صفقات الأسلحة
وزير الحرب الأميركي لويد أوستن قال إن بلاده ملتزمة بتعزيز قدرة أوكرانيا على إحتواء ما سماه "العدوان الروسي"
الكرملين: روسيا لا ترى أي تهديد فيما يتعلق بتقارير حول اختبار الصين لأسلحة فرط صوتية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: روسيا تحث طالبان على تأمين شمولية الحكومة الأفغانية
رئيس الوزراء الياباني يقطع جولة عمل ويعود إلى طوكيو بسبب إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ جديد
الجيش الأميركي دان التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية: تزعزع الاستقرار
الجيش الأثيوبي يشن ضربات جوية على مدينة ميكيلي عاصمة تيغراي
زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب فجرا بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا، غرب تركيا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
صحيفة لوفيغارو: ماكرون يعتزم الإعلان عن تشييد 6 مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء المضغوط
رئيس الوزراء الياباني يقطع جولة عمل ويعود إلى طوكيو بسبب إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ جديد
الجيش الأميركي دان التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية: تزعزع الاستقرار
زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب فجرا بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا، غرب تركيا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
العراق: احتشاد عدد كبير من المواطنين في الجادرية في العاصمة بغداد للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات
منذ 2 ساعة
19 October، 2021
الإنتخابات العراقية
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