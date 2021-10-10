القوات العراقية تباشر مهامها في بغداد لتأمين الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2021 - 00:10
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كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الساعة 8:30 من مساء الإثنين يتطرق فيها الى عدد من المستجدات
الشيخ نعيم قاسم: الأفعال الأميركية من التدخل بالمصارف ودعم الطبقة الفاسدة تثبت حصار الأميركيين للبنانيين
تكتل بعلبك الهرمل يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية للخروج من الأزمات الحياتية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن
مؤسسة كهرباء لبنان: تأمين 6000 كيلوليتر من مادة الغاز أويل من مخزون الجيش لزوم إعادة تشغيل معملي الزهراني ودير عمار
وزارة الصحة العامة: تسجيل 11 حالة وفاة و680 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
الإمام الخامنئي: لقد أفجعتنا الحادثة المريرة لتفجير مسجد بمحافظة قندوز التي أودت بحياة عدد كبير من المصلين
الإمام الخامنئي: من المتوقع من مسؤولي أفغانستان معاقبة المرتكبين الدمويين وأن يحولوا دون تكرر مثل هذه الفجائع
تجمع العلماء المسلمين: نستنكر التفجير الإرهابي في أفغانستان وندعو للعمل على وأد الفتنة في مهدها
الأزهر يدين تفجير مسجد في ولايدة قندوز الأفغانية: مرتكبوه منحرفون حادوا عن قيم الدين وتجردوا من الأعراف الإنسانية
الشيخ علي الخطيب: هذا العمل الإرهابي انتهاك لحرمة الإنسان وقداسة المكان ارتكبته عصابات تكفيرية خرجت عن تعاليم الدين
إصابة فلسطيني واعتقال آخرين خلال اعتداء قوات الإحتلال على المتواجدين في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة
إندلاع مواجهات مع الإحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة تزامنا مع إحراق عمود كاميرات مراقبة للإحتلال في حي بئر أيوب
حركة حماس: قيادة الحركة بحثت في اجتماعات القاهرة مجريات الأوضاع في القدس والأقصى وقضية الأسرى وحصار غزة
حماس: قيادة الحركة أكدت حرصها على إتمام صفقة تبادل جديدة تضمن استجابة العدو لمتطلبات تحرير الأسرى
الرئيس السوري خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني: دمشق تتعامل مع لجنة الدستور وفق المصالح السورية ولن تتقبل أي تدخلات
الرئيس بشار الأسد: من الضروري إنهاء الإحتلال وعودة جميع الأراضي المحتلة إلى أحضان الدولة السورية
وزير الخارجية السوري خلال استقباله نظيره الإيراني في مطار دمشق: ندعم جهود القيادة الإيرانية في الملف النووي
عبداللهيان: إيران ستعود الى محادثات فيينا قريبا بعد التحقق من إلغاء إجراءات الحظر والحصول على ضمانات من الأطراف الغربية
الحشد الشعبي يرفع حالة الإنذار عشية الانتخابات: ندعو جميع أبناء العراق للمشاركة في الانتخابات وعدم الانسياق للإشاعات
وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني: نلتزم بالحل السياسي لأزمة شرق السودان والإغلاق أدى إلى خنق البلاد
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
وكالة الصحافة الفرنسية: القوات الإثيوبية وحلفاؤها يشنون ضربات جوية وبرية على متمردي تيغراي في منطقة أمهرة
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
الأمين العام لحلف الأطلسي: الخلاف بين باريس وواشنطن يجب أن لا يسبب انقساماً في الحلف
الأمم المتحدة تعين الدبلوماسي المخضرم ستيفان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية
باكستان: 20 قتيلا على الاقل وعشرات الإصابات في زلزال ضرب منطقة نائية جنوب غرب البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو المتمم لشهر صفر المظفّر ويوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
القوات العراقية تباشر مهامها في بغداد لتأمين الانتخابات
منذ 41 mins
9 October، 2021
الإنتخابات العراقية
الجيش العراقي
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