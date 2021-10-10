القوات العراقية تباشر مهامها في بغداد لتأمين الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2021 - 00:10

القوات العراقية تباشر مهامها في بغداد لتأمين الانتخابات

منذ 41 mins 9 October، 2021
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