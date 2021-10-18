مقتل شخص صعقا بمحاولة سرقة كابلات في الجميلية باقليم الخروب

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في إقليم الخروب، بعثور أهالي بلدة الجميلية حوالى السابعة من صباح اليوم، على جثة شخص متدلية على عمود كهرباء عليه ترانس يغذي البلدة بالتيار.

وعلى الفور، أبلغ مختار البلدة داني داغر القوى الأمنية التي حضرت، ليتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية كان يحاول سرقة شبكة الكهرباء النحاسية، فصعقه التيار الذي وصل الى الشبكة فجأة فجرا.

وحضر عناصر من الدفاع المدني وأنزلته عن العمود ونقلته بسيارة إسعاف الى مستشفى سبلين الحكومي، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادث.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام