الجيش اللبناني: انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عسكرياً يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات في منطقة الطيونة. العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق باشراف القضاء المختص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2021 - 00:14

الجيش اللبناني: انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عسكرياً يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات في منطقة الطيونة. العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق باشراف القضاء المختص

منذ 2 ساعة 16 October، 2021
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