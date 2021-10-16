المصادر للمنار: كاميرات المراقبة أظهرت التحضيرات المسبقة للاعتداء على المتوجهين للمشاركة في التظاهرة أمام قصر العدل ما يشير الى كمين معدّ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2021 - 22:20

المصادر للمنار: كاميرات المراقبة أظهرت التحضيرات المسبقة للاعتداء على المتوجهين للمشاركة في التظاهرة أمام قصر العدل ما يشير الى كمين معدّ

منذ 51 mins 16 October، 2021
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