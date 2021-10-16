6 جرحى بحادث سير على اوتوستراد الغازية جنوب لبنان

أصيب ستة أشخاص بجروح بحادث سير عند اوتوستراد صيدا الزهراني في منطقة الغازية جنوب لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “اصطدم رانج من نوع رينو بالقاطع الحديدي الى يمين الطريق، مما تسبب بفقد السائق السيطرة عليه وانقلابه”، وتابعت “الجرحى هم: مروان م. 11 سنة، فواز م.54 سنة، محمود ع. 33 سنة، راما.م 20 سنة، احمد م. 8 سنوات، وسمية.ن 42 سنة”.

واضافت الوكالة “هرعت فرق الاسعاف الى مكان الحادث، وعمل الصليب الاحمر واسعاف الرسالة على نقل 4 جرحى الى مستشفى الراعي في صيدا، فيما نقل فوج الانقاذ الشعبي اصابتين الى مستشفى قصب في المدينة لتلقي العلاج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام