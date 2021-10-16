“ائتلاف ثورة 14 فبراير” استنكر مجزرة الطيونة: جريمة أمريكية بأدوات محلية

استنكر المجلس السياسي في “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” في البحرين مجزرة الطيونة في بيروت التي ارتكبتها عناصر “القوات اللبنانية” وأدت الى ارتقاء 7 شهداء واصابات العشرات بجروح.

وقال المجلس في بيان له السبت “لا تكفّ أمريكا عن استهداف الشعب اللبنانيّ الشقيق الذي تفرض عليه عقوبات اقتصاديّة خانقة، من أجل الضغط على جماهير المقاومة ومحورها للتخلّي عنها، وهو ما فشلت فيه فشلًا ذريعًا، ما دفعها للعودة إلى مسلسل الاغتيالات، وذلك عبر أدواتها المتوحشة التي نفّذت كمينًا غادرًا لمسيرة سلميّة في منطقة الطيّونة في بيروت قضى على إثره سبعة شهداء وعشرات الجرحى، في واحدة من أجبن عمليّات الاغتيالات الأمريكيّة السعوديّة في لبنان”.

واضاف البيان ان “هذه الجريمة المدانة والجبانة من محور الشرّ لن تحقّق أهدافها الفتنويّة الرخيصة، فلا خشية على لبنان بوجود من يُمثّل صمّام الأمان للسلم الأهليّ، وهو سماحة سيّد المقاومة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله”.

المصدر: بريد الموقع