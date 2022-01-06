“ائتلاف ثورة 14 فبراير” بذكرى استشهاد سليماني والمهندس: طريق نستلهم منه الدروس وننقلها للأجيال القادمة

قال “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” البحريني في بيان له إن أحرار العالم جددوا في الذكرى الثانية لاستشهاد القائدين الكبيرين اللواء قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما عهدهم على المضي على طريق المقاومة الذي خطّوه بدمائهم الزكيّة حتى نيل إحدى الحسنيين “النصر أو الشهادة” في سبيل الحق. وتابع “هو طريقٌ نستلهم منه الدروس الكثيرة التي ينبغي أن نتعلّمها وننقلها إلى الأجيال القادمة”.

واضاف البيان “لقد أحيت الشعوب الحرّة هذه الذكرى بكلّ فخر واعتزاز بانتصار دماء هؤلاء الشهداء الأبرار على الإرهاب الأمريكيّ الدوليّ وأذنابه في المنطقة”، وتابع “نرفع الإمام السيّد علي الخامنئي وللشعبين الشقيقين الإيرانيّ والعراقيّ، ولكلّ قادة هذا المحور وشعوبه الحرّة رسالة فخر وتضامن عنوانها الثبات على مبادئ الشهيدين وفي مقدّمتها تحرير الأقصى من براثن الصهاينة المجرمين، وخلاص الأمّة من الإرهاب التكفيري ومن يدعمه”.

المصدر: بريد الموقع