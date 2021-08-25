العرادي: شعب البحرين يرفض التطبيع والنظام يسعى إلى فتنة مذهبية في البلاد

قال مدير المكتب السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، إبراهيم العرادي، إن “آية الله الشيخ عيسى قاسم هو اليوم رأس حربة في مواجهة كل مشاريع نظام آل خليفة السياسية الخبيثة”، مؤكداً التزامه بكل ما يطلبه الشيخ عيسى قاسم.

وأشار العرادي في كلمة له من العاصمة البريطانية لندن، أن نظام آل خليفة يريد أن تكون مجالس عاشوراء في البحرين إسرائيلية وهذا الأمر لن يكون، والبحرينيون يرفضون التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يغتصب أرض فلسطين.

ولفت العرادي إلى أن نظام آل خليفة انتهك حقوق المعزين في مجالس عاشوراء في شهر محرم الحرام وهذا الأمر انتهاك للإنسانية وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن الانتهاكات بحق المجالس العاشورائية بدأت قبل شهر محرم بأسبوع تقريباً، مؤكداً أنه تم التحضير لخطة ممنهجة لمحاربة شعائر عاشوراء من إزالة الرايات والأعلام، والتضييق على الأهالي ومديري المآتم، واستدعاء خطباء ورواديد، واعتقال شبّان على خلفيّة المشاركة في الإحياء.

وأضاف، أن البحرين ومنذ التاريخ ملتزم بهذه الشعائر وملتزم بإحياء مجالس عاشوراء وأن مايقوم به نظام آل خليفة من تضليل إعلام لن ينفعه.

وأكد العرادي أن نظام آل خليفة هو ضد الطائفتين الكريمتين في البحرين، وهو يستغل الحكم بترهيب الطائفة الشيعية لخلق جبهة لمحاربتها وهو يفشل بذلك، وأضاف أن نظام آل خليفة يعتقل السنة والشيعة في البحرين ويوجد أسماء كبيرة من الطائفة السنية في السجون، فالنظام ضد الطائفتين وهو لا طائفة له، ويكرر فشله في خلق خلاف بين الطائفتين.

المصدر: يونيوز