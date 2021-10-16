“واتس آب” يطلق عمليات نسخ احتياطية مشفرة من طرف إلى طرف!

أطلقت “واتس آب” نسخا احتياطية مشفرة من طرف إلى طرف تتيح للمستخدمين حماية جميع الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والمكالمات المخزنة بكلمة مرور أو مفتاح مكون من 64 رقما.

وتُنشر الميزة عالميا لمستخدمي iOS و”أندرويد” لتوفير “طبقة إضافية اختيارية من الحماية” للنسخ الاحتياطية الحالية، وفقا لمتحدث باسم عملاق الوسائط الاجتماعية.

وقال “فيسبوك”، الذي يمتلك “واتس آب”، إنه مع النسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف، أصبحت عملية المراسلة بأكملها الآن أكثر أمانا، حتى عند تخزينها في السحابة.

ويعني التحديث أنه بالإضافة إلى التشفير الذي توفره حلول التخزين السحابي مثل iCloud وGoogle Drive وDropbox، سيكون ملف النسخ الاحتياطي أيضا مشفرا.

وتقول الشركة إن الميزة الجديدة ستوفر للمستخدمين مزيدا من الخصوصية والأمان لمحادثاتهم الرقمية.

ولا تطرح دفعة واحدة، ولكن ببطء في جميع أنحاء العالم “لضمان تجربة مستخدم متسقة وموثوقة للأشخاص على iOS و”أندرويد””.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك”: “بني “واتس آب” على فكرة بسيطة: ما تشاركه مع أصدقائك وعائلتك يبقى بينكما”.

ويمكن للأشخاص بالفعل نسخ سجل رسائل “واتس آب” احتياطيا عبر الخدمات المستندة إلى السحابة مثل Google Drive وiCloud. ولا يمتلك “واتس آب” حق الوصول إلى هذه النسخ الاحتياطية، ويتم تأمينها بواسطة خدمات التخزين السحابية الفردية.

ولكن الآن، إذا اختار الأشخاص تمكين النسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف (E2EE)، فلن يتمكن “واتس آب” ولا مزود خدمة النسخ الاحتياطي من الوصول إلى النسخة الاحتياطية أو مفتاح التشفير الاحتياطي.

وعندما يختار شخص ما كلمة مرور، يخزّن المفتاح في Backup Key Vault الذي صمم بناء على مكون يسمى وحدة أمان الأجهزة. وهذا جهاز متخصص وآمن يمكن استخدامه لتخزين مفاتيح التشفير بأمان، والتي لا يمكن الوصول إليها بدون كلمة المرور الصحيحة.

وعندما يحتاج مالك الحساب إلى الوصول إلى النسخة الاحتياطية الخاصة به، يمكنه الوصول إليها باستخدام مفتاح التشفير الخاص به، أو يمكنهم استخدام كلمة المرور الشخصية الخاصة بهم لاسترداد مفتاح التشفير من Backup Key Vault وفك تشفير النسخة الاحتياطية الخاصة.

وسيكون المخزن مسؤولا عن فرض محاولات التحقق من كلمة المرور وجعل المفتاح غير قابل للوصول بشكل دائم بعد عدد محدود من المحاولات غير الناجحة للوصول إليه – ما يجعل ملف النسخ الاحتياطي غير متاح بشكل فعال.

وأضاف فيسبوك: “توفر هذه الإجراءات الأمنية الحماية من محاولات القوة الغاشمة لاستعادة المفتاح”.

المصدر: ديلي ميل