المتحدث باسم النجباء: الولايات المتحدة تتراجع وقوة منافسيها تتزايد

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن مجلة نيوزويك الأمريكية نشرت في عددها الأخير تقريراً عن عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى المعادلة العالمية، وعلى هذا الصعيد أجرت مقابلة مع المتحدث الرسمي باسم المقاومة الإسلامية حركة النجباء المهندس نصر الشمري .

وصف مراسل هذه المجلة الأسبوعية واسعة الانتشار، توم أوكونور، عودة الحكومة المركزية السورية بقوة بأنها هزيمة للولايات المتحدة، وفي المقابل تعد انتصارا لأعداء أمريكا. ووصف حركة النجباء بأنها إحدى الحركات الرئيسية في محور المقاومة وحليفة لدمشق.

وبحسب نيوزويك، أكد المهندس نصر الشمري أن مواجهة جرائم تنظيم القاعدة وإرهابيي داعش هي دوافع حركة النجباء لدخول الميدان السوري عام ۲۰۱۳. مضيفا “تخيلوا ماذا كان سيحدث لو سيطرت هذه الجماعات الإرهابية على سوريا”.

وفي جانب آخر من المقابلة، أكد الشمري على تراجع قوة ونفوذ أمريكا، قائلاً: داخليا، لم تعد الولايات المتحدة كما كانت عليه من قبل، والسبب الرئيسي هو تجاهل إرادة الشعب وتراثهم الثقافي ونسيجهم الاجتماعي في سياسة واشنطن العدائية.

وأشار المتحدث باسم النجباء إلى أن انعدام الثقة والتخلي المستمر عن الحلفاء والانتهاك الكامل لمصالح الدول الأخرى لصالح الولايات المتحدة هي ادلة اخرى على ضعف الولايات المتحدة.

وأكد الشمري أن خصوم أمريكا أصبحوا أيضا أكثر قوة، مشيرا إلى أن قوة روسيا والصين وإيران تتنامى باستمرار، وأن حلفاء بعض هذه الدول يعتمدون بثقة عليها وعلى مواقفها وعلى دعمها. لافتا ان هذه الدول بقيت وفية لحلفائها دون شروط مسبقة أو تدخل في قيمها الوطنية وبنيتها الاجتماعية.

المصدر: حركة النجباء