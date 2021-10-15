حزب الله: نعرب عن عميق حزننا للدماء الطاهرة التي سالت ونسأل الله تعالى الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى وأن يحفظ الشعب الأفغاني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2021 - 19:52

حزب الله: نعرب عن عميق حزننا للدماء الطاهرة التي سالت ونسأل الله تعالى الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى وأن يحفظ الشعب الأفغاني

منذ 1 ساعة 15 October، 2021
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