الشيخ ياسين: إعتداء الطيونة أثبت وجود نية افتعال فتنة وقتل

دعا رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي الى “عدم تضييع المسؤوليات عما جرى بالأمس في منطقة الطيونة من كلام تحدث زورا عن إشتباكات وقعت في المنطقة بينما الحقيقة هي ان متظاهرين سلميين تعرضوا لاعتداء بعمليات قنص نفذها مسلحون منتشرون على أسطح الابنية”.

وقال في تصريح: “إن مجريات الاعتداء أثبتت بشكل قاطع أن هناك نية واضحة لافتعال فتنة وقتل عدد كبير من المواطنين العزل”، معتبرا أن “مسؤولية القوى الامنية اساسية في هذه المرحلة في تحديد تفاصيل الاعتداء”.

وختم ياسين مشددا على “ضرورة معاقبة المذنبين أيا كانوا وأينما كانوا”، لافتا الى أن “المشروع الصهيوأميريكي فشل مرة جديدة وسيفشل دائما طالما ان قوة لبنان هي في ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام