الجيش السوري يبدأ بتمشيط بلدة صيدا ومحيطها بريف درعا الشرقي

واصلت وحدات الجيش العربي السوري تمشيط المناطق التي تمت تسوية أوضاع المسلحين فيها والمطلوبين والفارين حسب الاتفاق الذي طرحته الدولة حيث دخلت صباح اليوم بلدة صيدا ومحيطها وأجرت تمشيطا لرفع المخلفات الخطرة حفاظاً على حياة المدنيين.

وذكر مراسل سانا في درعا أن”وحدات من الجيش مشطت اليوم بلدة صيدا وقريتي النعيمة وكحيل بريف درعا الشرقي لرفع المخلفات المتفجرة إن وجدت على جانبي الطرقات المؤدية إليها وعند مداخل الأحياء والبساتين حفاظاً على حياة المدنيين وإيذانا بعودة العمل في المؤسسات الخدمية بشكل آمن ما ينعكس على مستوى الخدمات ونوعيتها في تلك المناطق”.

وشهدت محافظة درعا خلال الأسابيع الماضية عمليات تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في مدن وبلدات متعددة وكان آخرها أمس حيث أنهت الجهات المختصة عملية التسوية في بلدة صيدا وقريتي النعيمة وكحيل بريف درعا الشرقي حسب الاتفاق الذي طرحته الدولة.

المصدر: سانا