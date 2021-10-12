الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبيل إجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2021 - 16:52
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: لوضع خطة موحدة للتعافي مع التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد والعمل الحكومي يتركز على الكهرباء
القاضي البيطار تبلغ دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء النائبين خليل وزعيتر ما استدعى وقف جلسات التحقيق
الوكالة الوطنية: قبل أن يتسلم القاضي بيطار دعوى الرد رفض طلبات محامي خليل وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى يحذّر من تسييس قضية المرفأ الوطنية بتحويل القضاء أداة للانتقام
القاضي علي إبراهيم ادعى على كل من مارون الصقر وأحمد الزين وسعد الله الصلح بجرم تهريب بضائع وإحتكار
الرئيس عون يطلع من وزير التربية على الإجراءات المتخذة لانطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية
باسيل في مستهل خلوة تكتل لبنان القوي: لدينا الحلول ولكن ليس لدينا وحدنا القدرة على تنفيذها
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
الرئيس التونسي قيس سعيّد: سننجح في إخراج البلاد من هذا الوضع المتردي وسنحبط مخططات العابثين بمقدرات الدولة
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
باكستان: 20 قتيلا على الاقل وعشرات الإصابات في زلزال ضرب منطقة نائية جنوب غرب البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو المتمم لشهر صفر المظفّر ويوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبيل إجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا
منذ 1 ساعة
12 October، 2021
الرئيس عون
الرئيس ميقاتي
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