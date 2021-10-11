ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث وضع الكهرباء واطلع من المولوي على الوضع الامني ومن سلامة على الوضع النقدي

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، ضم وزير الطاقة وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الكبير، خصص للبحث في وضع الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية وأسباب التوقف القسري خلال اليومين الماضيين.

فياض

اثر اللقاء، قال الوزير فياض: “بحثنا في هذا الاجتماع في السبل اللازمة لتأمين مستلزمات كهرباء لبنان لحفظ الحد الأدنى من انتاج الطاقة التي تحتاجها لثبات الشبكة وتشغيل المرافق العامة الاساسية وسنتابع الحديث في هذا الاطار”.

وردا على سؤال عن حيثيات اشتعال خزان للبنزين في منشآت الزهراني، قال فياض: “هذا خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق وطلبت ان يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة أصل المشكلة لتفاديها في المستقبل”.

وقد أوفد الرئيس ميقاتي وزير الطاقة بعد انتهاء الاجتماع الى منشآت الزهراني لمعاينة الوضع بعد الحريق الذي اندلع فيها والاطلاع على الملابسات.

سفراء الدول الاسكندينافية

والتقى الرئيس ميقاتي وفد سفراء الدول الاسكندينافية الذي ضم سفراء السويد آن ديسمور، فنلندا تارجا فرنانديز، الدانمارك ميرتيه جوهل، نائب رئيس بعثة النروج سفن ورولدسن. وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع والتطورات العامة.

اثر اللقاء، قالت سفيرة السويد: “أتينا كسفراء للدول الاسكندينافية، وكان اللقاء ممتازا جدا، بحثنا خلاله في المواضيع الملحة المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة والاوضاع الاقتصادية واوضاع الطاقة، وعبرنا عن اهتمامنا كبلدان بما يحصل وما يمكننا فعله لمساعدة لبنان في هذه الاوضاع الصعبة. كما شددنا على موضوعي المحاسبة والجندرة”.

اما سفيرة الدانمارك، فقالت: “كان اللقاء جيدا وصريحا مع رئيس الحكومة وتمحور حول التحديات الكبيرة والتزامه بمعالجتها، ومنها على سبيل المثال الكهرباء التي هي أولوية الاولويات وايضا تقديم الخدمات العامة للسكان”.

بدورها، اعلنت سفيرة فنلندا: “بحثنا في البعد الاقليمي للأوضاع، ونحن كدول اسكندنافية لدينا تعاون ممتاز لاستجرار الكهرباء منذ مئة عام ونحن نشجع على هذه الأنواع من الحلول في المنطقة لمنفعة الجميع”.

وقال نائب رئيس بعثة النروج: “بحثنا في موضوع الجندرة، وقد عبرنا عن بعض القلق من ضعف التمثيل النسائي في الحكومة، ونتمنى أن يكون هناك تمثيل افضل مستقبلا”.

سفير العراق

والتقى الرئيس ميقاتي سفير العراق حيدر شياع البراك يرافقه نائب السفير امين عبد الاله النصراوي، وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة.

اثر اللقاء، قال السفير البراك: “تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس ميقاتي وقدمنا له تهاني دولة رئيس الوزراء والحكومة والشعب العراقي لتشكيله الحكومة اللبنانية، وشرحنا له تفاصيل العملية الانتخابية التي جرت في العراق. تفضل دولته مشكورا بشرح البرنامج الوزاري للإصلاح والتحديات والمشاكل التي تواجه لبنان، وأبدينا من جانبنا كل رغبة واستعداد لمساعدة لبنان بافضل طريقة ممكنة”.

وردا على سؤال عن الفيول العراقي، قال: “ان مسؤولية العراق هي في ايصال النفط الى الجانب اللبناني، اما تفاصيل الوصول وإرسال هذه الوقود الى محطات الكهرباء فهي مسؤولية الجانب اللبناني”.

وعن نتائج الانتخابات العراقية، قال: “سيبدأ اليوم الفرز اليدوي لتحقيق اقصى درجات الشفافية ولمطابقته مع النتائج الالكترونية، والمفروض ان تخرج النتائج بعد ظهر اليوم”.

وزير الداخلية

وإستقبل الرئيس ميقاتي وزير الداخلية بسام مولوي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وعرض معهما الوضع الامني في البلاد وشؤون قوى الامن.

سلامة

وعقد رئيس الحكومة اجتماعا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واطلع منه على الوضع النقدي والاجراءات التي يتخذها مصرف لبنان.

المطران صيقلي

والتقى الرئيس ميقاتي ممثل بطريركية انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس لدى بطريركية موسكو وعموم روسيا المطران نيفون صيقلي في حضور الوزير السابق نقولا نحاس.

اثر اللقاء، قال المطران صيقلي: “انها زيارة هنأت فيها دولته بتوليه مهامه، ولدينا آمال كبرى بان يتمكن من إنقاذ البلد لنعود الى ما كنا عليه سابقا، ونقلت اليه محبة وأدعية صاحب الغبطة البطريرك يوحنا اليازجي”.

إتحاد كشاف لبنان

والتقى الرئيس ميقاتي أعضاء الهيئة الوطنية لاتحاد كشاف لبنان برئاسة القائد جورج الغريب على رأس وفد. وقال الغريب:: “اجتمعنا مع دولة الرئيس في زيارة تهنئة وعرضنا معه كل مشاريع وانجازات اتحاد كشاف لبنان خلال فترة تفشي جائحة كورونا وبعد انفجار مرفأ بيروت، حيث قدمنا نحو 500 الف ساعة تطوع خلال تلك الفترة. كما عرضنا له المشاريع التي فاز بها لبنان بمراتب عالمية منها نيابة رئاسة الكشفية العالمية، وأطلعناه على انعقاد المؤتمر الكشفي العربي في أيلول المقبل في لبنان وطلبنا تعاون ومساعدة الوزارات المعنية في هذا الصدد. كما عرضنا معه مشروع اقامة مخيم وطني في طرابلس الذي سيكون برعاية دولة الرئيس ميقاتي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام