سقوط قتلى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 15:16

سقوط قتلى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية (روسيا اليوم)

منذ 38 mins 11 October، 2021
أخبار موقع المنار

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