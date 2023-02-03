سانا: إصابة مواطن بانفجار سيارة مفخخة بعبوة ناسفة عند جسر الضاحية بالقرب من مبنى الصحافة غربي مدينة درعا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2023 - 00:04

سانا: إصابة مواطن بانفجار سيارة مفخخة بعبوة ناسفة عند جسر الضاحية بالقرب من مبنى الصحافة غربي مدينة درعا

منذ 3 ساعة 2 February، 2023
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