الدفاع المدني: تمت السيطرة على الحريق في منشآت الزهراني

قالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان لها الاثنين “تمكنت عناصر الدفاع المدني، بعد مواصلة الجهود منذ الساعة 7,50 من صباح اليوم الواقع في 11/10/2021 ولغاية الساعة 11,50 من إخماد النيران التي اندلعت في خزان لمادة البنزين داخل منشآت النفط في الزهراني، في حضور وإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار”.

وتابع البيان “كانت قد استقدمت التعزيزات من العديد من المراكز في محافظتي الجنوب وبيروت حيث بلغ عدد الآليات 25 آلية ما أسهم في سرعة السيطرة على الحريق والحؤول دون امتداد النيران الى الخزانات المجاورة”، واضاف “هنأ العميد خطار عناصر الدفاع المدني على ما بذلوه من جهود جبارة للتمكن من السيطرة التامة على الحريق دون وقوع أي إصابات، خلال فترة زمنية قياسية بفضل اندفاع العناصر وحرصهم على منع النيران من الامتداد”، واكد “استمرار العمليات إلى حين تبريد رقعة الحريق بشكل تام وانتفاء أي احتمالية لوقوع أي طارئ”.

هذا وقد شب حريق في وقت سابق الاثنين في الخزان رقم 702 بمنشآت الزهراني، وأعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن “الخزان هو خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام