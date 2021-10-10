6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح داخل معتقلات العدو الاسرائيلي

يواصل ستة أسرى معركتهم النضالية واضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري في سجون العدو الاسرائيلي.

وقالت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في فلسطين الأحد إن “أقدم الأسرى المضربين عن الطعام كايد الفسفوس من دورا بالخليل والذي يخوض إضرابه لليوم (88) على التوالي، وتحتجزه سلطات الاحتلال حالياً داخل مشفى برزلاي بوضع صحي حرج وخطير”.

وتابعت الهيئة “أما عن الأسير مقداد القواسمة من الخليل فهو يخوض إضرابه لليوم (81)، ومحتجز حالياً بمشفى كابلان، ووضعه الصحي صعب للغاية، وقد تم تجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه”، وأضافت “أمر التجميد لا يعني إلغاؤه، لكنه بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير القواسمة، وتحويله إلى أسير غير رسمي محتجز في المستشفى، ويبقى تحت حراسة أمن المستشفى بدلًا من حراسة السجانين”.

وقالت الهيئة “فيما يواصل كل من الأسرى علاء الأعرج من طولكرم إضرابه عن الطعام منذ (64) يوماً، والأسير هشام أبو هواش من الخليل منذ (55) يوماً، والأسير رايق بشارات من بلدة طمون قضاء طوباس مضرب منذ 50 يوماً، والأسير شادي أبو عكر من بيت لحم ومضرب منذ 47 يوماً، علماً بأن الأوضاع الصحية لجميع الأسرى المضربين باتت سيئة للغاية وتتفاقم مع مرور الوقت”.

المصدر: فلسطين اليوم