إخماد حريق حرج السفيرة الضنية بعد 4 أيام على اندلاعه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2021 - 14:58

إخماد حريق حرج السفيرة الضنية بعد 4 أيام على اندلاعه

منذ 16 mins 10 October، 2021
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لبنان

أخمد عناصر الدفاع المدني من مركز بلدة السفيرة ـ الضنية حريقا اندلع في حرج السفيرة واستمر لمدة 4 أيام، بالتعاون مع مركز أحراج الضنية ومتطوعين، والتهمت النيران نحو 7 آلاف متر مربع من أشجار الصنوبر البري، إضافة إلى أشجار السنديان والقطلب والشربين وغيرها.

ويعود سبب تجدد الحريق الى شدة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة وكثافة طبقة الأوراق والأعشاب اليابسة.

ووجهت نصائح ومناشدات عدة إلى المواطنين والمزارعين على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل عدم إشعال النيران قرب الغابات والأحراج، وعدم إحراق مخلفات تشحيل البساتين والأراضي الزراعية، وعدم التنزه والصيد داخل حرم الأحراج، وعدم إحراق نفايات المنازل على اختلافها، لأن شهر تشرين الأول يعتبر من أخطر الأشهر بالنسبة للحرائق.

كما أخمد ت عناصر الدفاع المدني في بلدة سير حريقا إندلع في محلة عين الزعرور في البلدة، قضى على مساحة من الأشجار الحرجية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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