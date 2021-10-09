مصدر في طالبان: سنبحث مع واشنطن في الدوحة رفع العقوبات وتشكيل حكومة أفغانية شاملة والاعتراف الدولي بالحركة

أكد مصدر في حركة طالبان أن “اجتماع وفد الحركة السبت مع الولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة، سيناقش موضوعات عدة أبرزها رفع العقوبات عن الحركة، ومسألة تشكيل حكومة أفغانية شاملة، فضلا عن الاعتراف الدولي بالحركة”. وقال المصدر إن الحركة لم تحسم بعد قرارها بشأن المشاركة في الاجتماع المقرر عقده في موسكو تحت مسمى (صيغة موسكو)، بين الفصائل الأفغانية، في 20 من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم طالبان، بلال كريمي في تصريحات لسبوتنيك، إن “الحركة لم تقرر بعد المشاركة من عدمها في الاجتماع المقرر عقده بموسكو”.

وسيلتقي ممثلون في الإدارة الأميركية، في الأيام المقبلة، ممثلي حركة طالبان، وذلك لأول مرة منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وكتبت وكالة رويترز “أعلن ممثل الإدارة أن وفداً من الولايات المتحدة يضم مسؤولين من الخارجية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وممثلي الاستخبارات، سيلتقي مع ممثل طالبان رفيع المستوى في الدوحة خلال العطلة”.

المصدر: سبوتنيك