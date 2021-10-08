الاحتلال يقمع مسيرة خرجت بمدينة الخليل دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2021 - 19:48

الاحتلال يقمع مسيرة خرجت بمدينة الخليل دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام

منذ 1 ساعة 8 October، 2021
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