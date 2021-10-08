كلمة للامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله مساء الاثنين المقبل الساعة 8:30 يتطرق فيها الى عدد من المستجدات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2021 - 18:18
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كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الساعة 8:30 من مساء الإثنين يتطرق فيها الى عدد من المستجدات
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له
السيد نصر الله شكر وقوف الجمهورية الإسلامية في إيران إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة خلال كل العقود الماضية إلى اليوم
السيد نصر الله: الجمهورية الإسلامية أثبتت أنَّها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه مهما كانت الظروف صعبة
السيد نصر الله: الآمال كبيرة جداً بخروج لبنان من هذه المحنة التي أصابته بتعاون الجميع
وزير الخارجية الإيراني في ختام زيارته للبنان: إيران على أتم الإستعداء لإنشاء محطتين للكهرباء ومترو أنفاق في لبنان
عبد اللهيان: جاهزون لتقديم المشتقات النفطية للبنان إذا طلبت الحكومة ذلك ومستعدون لتأمين الأدوية والأغذية
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يطلع من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على نتائج زيارته لمصر والأردن حول استجرار الكهرباء
الرئيس ميقاتي من بكركي: يجب التصرف بقضية تفجير المرفأ بروية بعيداً عن الشعبوية لأننا نريد الوصول للحقيقة
وزير الداخلية بسام مولوي من بكركي: نعمل كي تكون الانتخابات شفَّافة ولا سبب يمنع نجاحها
النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر يتقدمان بدعوى رد وارتياب مشروع ضد القاضي طارق بيطار أمام محكمة التمييز المدنية
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسل: قبل 3 أعوام ونصف من بداية الانهيار طمس رياض سلامة الحقيقة عمدا فأضاف جريمة على جريمة
أمن الدولة تعثر على 20 طناً من نيترات الأمونيوم في مستودع في حوش الحريمة في البقاع وتأخذ عينات لفحص نسبة الأزوت فيها
انطلاق المرحلة الخاصة باقتراع القطاعات العسكرية والأمنية في الانتخابات التشريعية العراقية وتشمل المرضى والمساجين
فلسطين المحتلة: دعوات للنفير والرباط في المسجد الأقصى بعد السماح للمستوطنين بأداء طقوسهم بصمت خلال اقتحامهم المسجد
مصادر فلسطينية: إصابات برصاص الإحتلال المطاطي إثر اندلاع مواجهات مع قوات الإحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
سانا: القوات الأمريكية أدخلت رتلاً محملاً بالأسلحة قادماً من شمال العراق الى قواعدها العسكرية اللاشرعية بريف الحسكة
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يدخلون منطقة واسط مركز مديرية الجوبة آخر المديريات المتبقية لقوى العدوان جنوب مأرب
تونس: 33 جريحاً على الأقل في اصطدام قطارين جنوب العاصمة والقوى الأمنية تفتح تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على زيادة مؤقتة في سقف الدين بواقع 480 مليار دولار لتجنب العجز التاريخي
وكالة الصحافة الفرنسية: 50 قتيلاً و140 جريحاً على الأقل بانفجار استهدف مسجد في مدينة قندوز شمال شرق أفغانستان
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
الأمين العام لحلف الأطلسي: الخلاف بين باريس وواشنطن يجب أن لا يسبب انقساماً في الحلف
الأمم المتحدة تعين الدبلوماسي المخضرم ستيفان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية
باكستان: 20 قتيلا على الاقل وعشرات الإصابات في زلزال ضرب منطقة نائية جنوب غرب البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو المتمم لشهر صفر المظفّر ويوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
كلمة للامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله مساء الاثنين المقبل الساعة 8:30 يتطرق فيها الى عدد من المستجدات
منذ 1 ساعة
8 October، 2021
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السيد حسن نصر الله
السيد نصر الله
كلمة للسيد نصر الله
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كلمة للسيد نصر الله مساء الاثنين المقبل
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