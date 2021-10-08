كلمة للامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله مساء الاثنين المقبل الساعة 8:30 يتطرق فيها الى عدد من المستجدات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2021 - 18:18

كلمة للامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله مساء الاثنين المقبل الساعة 8:30 يتطرق فيها الى عدد من المستجدات

منذ 1 ساعة 8 October، 2021
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