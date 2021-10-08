تسجيل 15 اصابة جديدة بالكورونا في الهرمل

افاد مراسلنا في الهرمل انه” تم تسجيل 15 اصابة جديدة بالكورونا وقد اصدرت لجنة الترصد والتتبع لحزب الله في الهرمل بيانا حذرت فيه من عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية لجهة التباعد والتعقيم و تخفيف الاختلاط لما سيكون له من آثار على مجتمعنا”.

واعتبرت اللجنة بأن”عداد الاصابات البارحة كان صادما ، ونحن مع بداية عام دراسي جديد”، آملة من “أهلنا الالتزام بالضوابط المعروفة و ضرورة الحجر لكل مخالط وضرورة الخضوع للفحص لكل من تظهر عليه العوارض”.

ودعت اللجنة في بيانها إلى ” المسارعة الى تلقي اللقاح لما له من اهمية في تحصين الفرد في وجه المرض وفي تحصين المجتمع في وجه الانتشار السريع”.

وختم بيان لجنة الترصد والتتبع بأن”بعض الاجراءات البسيطة كفيلة بحماية الهرمل واهلها”.

المصدر: موقع المنار