وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس وفد وزاري الى بكركي للقاء البطريرك الراعي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2021 - 10:28

وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس وفد وزاري الى بكركي للقاء البطريرك الراعي

منذ 1 ساعة 8 October، 2021
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