“الجبهة الشعبية” هنأت “الجهاد” بذكرى انطلاقتها: للعمل الوحدوي بمواجهة المخاطر والمؤامرات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2021 - 12:08

“الجبهة الشعبية” هنأت “الجهاد” بذكرى انطلاقتها: للعمل الوحدوي بمواجهة المخاطر والمؤامرات

منذ 12 mins 7 October، 2021
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
عربي وإقليمي - فلسطين

بعثت “الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين” باسم أمينها العام الرفيق أحمد سعدات ومكتبها السياسي ولجنتها المركزية برقية تهنئة للأخوة في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين رفاق درب المقاومة والتحرير بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لانطلاقتها.

وتوجهت الجبهة بالتحيّة إلى أرواح الشهداء من الحركة الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب فلسطين وفي مقدمتهم مؤسّس الحركة القائد فتحي الشقاقي، واكدت على “أهمية العمل الوطني الوحدوي المشترك كأساسٍ لمواجهة المخاطر والتحديات والمؤامرات التي تُحاك لتصفية القضية الفلسطينية”.

وتابعت الجبهة “نهنئكم بهذه المناسبة الوطنية الفلسطينيّة الغالية ونتمنى لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين المزيد من التقدم والنجاح لتحقيق أهداف شعبنا السامية في تحرير كل شبرٍ من تراب فلسطين”.

المصدر: فلسطين اليوم

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