محتجون أقفلوا محطة التحويل في حلبا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2021 - 09:00

محتجون أقفلوا محطة التحويل في حلبا

منذ 18 mins 7 October، 2021
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لبنان

توجه محتجون من خيمة اعتصام حلبا صباحا، الى محطة التحويل الرئيسة في البلدة التي تغذي عددا من البلدات العكارية، وأطفأوا كل المحولات وطلبوا من الموظف المناوب إقفال مركز المحطة، إحتجاجا على عدم التجاوب مع مطلبهم بإعطاء مدينة حلبا وهي مركز محافظة عكار وفيها كل المراكز الحكومية والمستشفيات، 4 ساعات كهرباء تغذية أسوة بغيرها من المناطق، حيث يتم إعطاء المدينة 40 دقيقة فقط من التيار الكهربائي.

ثم توجهوا الى مؤسسة كهرباء لبنان – دائرة حلبا، واعتصموا امام المؤسسة، وطلبوا من الموظفين الخروج من مكاتبهم، وسط إجراءات أمنية لعناصر الجيش.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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