كتل حارة غدا الخميس والحرارة فوق معدلاتها الموسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2021 - 12:00

كتل حارة غدا الخميس والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

منذ 56 mins 6 October، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما تنشط الرياح احيانا.
– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الخميس حيث يتأثر بكتل هوائية حارة تؤدي الى طقس حار نسبيا.
الطقس المتوقع في لبنان:
– الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجنوبية وبقاء درجات الحرارة الليلية منخفضة.

– الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجنوبية.

– السبت: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في المناطق الجنوبية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 19 الى 31 درجة، فوق الجبال من 13 الى 27 درجة، في الداخل من 12 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا الى شرقية ليلا، سرعتها بين10 و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 %

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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