الصحة العالمية تصدر تحذيرا بشأن جائحة فيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم “لم يتخط مرحلة الخطر” في التصدي لجائحة عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19″، مشددة على أنه لم يتم السيطرة على المرض.

وأفادت المديرة الفنية لبرامج الطوارئ في المنظمة، ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية عن مواجهة الجائحة، برصد 3.1 مليون إصابة جديدة مثبتة في العالم خلال الأسبوع الماضي مع تسجيل 54 ألف وفاة إضافية، علما بأن الأرقام الحقيقية يمكن أن تكون أعلى بكثير.

وأضافت فان كيركوف خلال مؤتمر مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “الوضع لا يزال ديناميكيا للغاية. إنه ديناميكي لأننا لسنا مسيطرين على الفيروس”.

وتابعت: “لم نتخط مرحلة الخطر. لا نزال إلى حد بعيد في وسط هذه الجائحة. لكن أين تحديدا… نحن لسنا متأكدين بعد، لأننا بصراحة لا نستخدم ما لدينا حاليا من وسائل لكي تجعلنا قريبين من النهاية”.

وقالت فان كيركوف: “ما يصعب علي فهمه هو أن وحدات العناية المركزة والمستشفيات في بعض المدن مليئة والناس يموتون، وعلى الرغم من ذلك الناس في الشوارع يتصرفون وكان الأمر انتهى تماما”.

وشددت مسؤولة منظمة الصحة العالمية على أن “كوفيد-19” لن يقضى عليه والسبب في ذلك الطريقة التي تعامل بها العالم مع الأزمة.

وقالت فان كيركوف إن المتوفين مؤخرا من جراء فيروس كورونا هم بغالبيتهم غير ملقحين، وانتقدت المعلومات المغلوطة والمضللة حول “كوفيد-19” التي يتم تداولها على الإنترنت، قائلة إنها “تؤدي إلى وفيات، ولا مجال لتنميق الأمر”.

ولفتت المسؤولة التقنية عن مكافحة “كوفيد-19” إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري مناقشات حول ما سيكون عليه وضع الجائحة في فترة تمتد من 3 إلى 18 شهرا مقبلة.

وتوقّعت فان كيركوف السيطرة على جائحة “كوفيد-19” في نهاية المطاف، وقالت: “لكن ستبقى هناك جيوب من الأفراد غير الملقحين، إما لعدم توفر اللقاح لهم أو لرفضهم التلقيح أو لتعذر تلقيهم اللقاح”.

وحذرت في هذا السياق من تجدد التفشي، مشددة على أن الفيروس لن يتم القضاء عليه بالكامل وسيبقى موجودا.

وقالت: “خسرنا منذ المراحل الأولى إمكان القضاء على هذا الفيروس على الصعيد العالمي… لم نتصد لهذا الفيروس على الصعيد العالمي بأقوى ما أمكننا”.

المصدر: وكالات