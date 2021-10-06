ستولتنبيرغ: أوكرانيا وجورجيا ستنضمان للناتو لكن ليس غدا

اعتبر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن أوكرانيا وجورجيا ستنضمان في نهاية المطاف إلى حلف شمال الأطلسي لكن “ذلك لن يحدث غدا”.

وقال ستولتنبيرغ، خلال فعالية افتراضية نظمها معهد بروكينس وجامعة جورجتاون، اليوم الثلاثاء: “أعتقد أنه من الواضح أن ذلك لن يحدث غدا لكنهما سينضمان”.

وتابع: “لهذا السبب لدي رسالة إلى الحلفاء في الناتو وهي مماثلة لما تحدثنا عنه أمس مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن ومفادها أننا بحاجة إلى زيادة الجهود والقيام بأكثر لهتين الدولتين الراغبتين في الانضمام إلى الناتو”.

وأوضح ستولتنبيرغ أن مثل هذه الدول يجب أن تتلقى مزيدا من الدعم والتدريب كما ينبغي مساعدتها في إجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد وبناء المؤسسات الأمنية والدفاعية.

وأشار الأمين العام للناتو إلى أن القرار حول انضمام أوكرانيا أو جورجيا للحلف يجب أن يتخذ دون أي تأثير من دول أخرى بما في ذلك روسيا.

المصدر: وكالات