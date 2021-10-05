مباحثات أميركية صينية مرتقبة لبحث كيفية إدارة المنافسة بين البلدين

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيلتقي هذا الأسبوع في مدينة زيورخ السويسرية كبير دبلوماسيي الصين يانغ جيتشي، لإدارة “المنافسة بين البلدين بشكل مسؤول”.

ونقل البيت الأبيض عن بيان للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن قولها “هذا الأسبوع، يسافر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى زيورخ، سويسرا، بروكسل ، بلجيكا وباريس، فرنسا”.

وأوضح البيان “في زيورخ، سيلتقي سوليفان مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية بالحزب يانغ جيتشي”، مشيرا إلى أنه “سيناقش الجانبان المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس بايدن في 9 أيلول/سبتمبر مع الرئيس شي في ظل تواصل السعي لإدارة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد عقد محادثات استراتيجية خلال اتصال هاتفي في 9 أيلول/سبتمبر الماضي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وبحثا المصالح المشتركة والمنافسة بين البلدين، كما اتفقا على مسؤولية البلدين لضمان عدم تصاعد المنافسة إلى صراع.

ومرّت العلاقات بين واشنطن وبكين بوقت عصيب في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي أشعل فتيل حرب تجارية بين القوتين العظميين في العالم.

وتهدد الولايات المتحدة الصين بفرض عقوبات عليها، متهمة إياها بقمع الإويغور والجماعات الإسلامية الأخرى، وانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك في التبت، زاعمة أن مشروع الدفاع عن هونغ كونغ يهدف إلى إلغاء حكمها الذاتي الواسع. ورفضت السلطات الصينية جميع الاتهامات والانتقادات، داعية إلى عدم التدخل حصرا في الشؤون الداخلية للبلاد.

المصدر: سبوتنيك