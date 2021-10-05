السفير العراقي في لبنان يزور الرئيس نبيه بري

زار السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البراك رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بريّ اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة الثانية، يرافقه الوزير المفوض أمين عبدالاله النصراوي، وتم التطرق الى الجوانب السياسية والاقتصادية المشتركة بين العراق ولبنان، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاخوية بين البلدين، كما وتم تناول سير العملية الانتخابية المزمع عقدها في العراق بتاريخ 10/10/2021، و نقل السفير البراك تمنياته بالنجاح والتوفيق للخطة التنفيذية لمشروع البرنامج الوزاري الاصلاحي للحكومة اللبنانية الجديدة، وحكومة وشعب لبنان كل الموفقية والازدهار .

المصدر: بريد الموقع