السفير العراقي في لبنان يزور الرئيس نبيه بري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2021 - 17:22

السفير العراقي في لبنان يزور الرئيس نبيه بري

منذ 14 mins 5 October، 2021
حيدر شياع البراك
لبنان

زار السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البراك رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ  نبيه بريّ اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة الثانية، يرافقه الوزير المفوض أمين عبدالاله النصراوي، وتم التطرق الى الجوانب السياسية والاقتصادية المشتركة بين العراق ولبنان، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاخوية بين البلدين، كما وتم تناول سير العملية الانتخابية المزمع عقدها في العراق بتاريخ 10/10/2021، و نقل السفير  البراك تمنياته بالنجاح والتوفيق للخطة التنفيذية لمشروع البرنامج الوزاري الاصلاحي للحكومة اللبنانية الجديدة، وحكومة وشعب لبنان كل الموفقية والازدهار .

المصدر: بريد الموقع

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