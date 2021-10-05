أهالي الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات العدو يطالبون بحماية أبنائهم

طالب ذوو الأسرى المضربين عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي الثلاثاء بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائهم والضغط على العدو لوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق المئات من الأسرى.

وفي كلمة لها خلال وقفة دعم وإسناد، أعربت أسماء قزمار زوجة الأسير علاء الأعرج من بلدة عنبتا والمضرب عن الطعام منذ 58 يوما، عن قلقها على وضع زوجها الصحي المتدهور جراء الاضراب المتواصل.

وأشارت قزمار إلى أن “وضع زوجها الصحي دخل مرحلة الخطر الشديد وتزايدت الأعراض الخطيرة عليه، وأصبح يعاني من رجفة شديدة، كما أن جسمه بدأ يرفض الماء، إضافة إلى ألم الصداع وعدم التركيز والنسيان، والإعياء الشديد، مشيرة أنه سيتم غدا الأربعاء عرضه على محكمة الاستئناف”.

وأوضحت قزمار أن “زوجها يقبع في زنازين سجن الرملة في ظروف بيئية سيئة جدا”، وشددت على “ضرورة أن يكون هناك حراك شعبي وضغط جماهيري لإنقاذ حياة الأسرى خاصة الإداريين المضربين عن الطعام”.

المصدر: فلسطين اليوم