تحضيرات متسارعة لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي،حيث عرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الراهنة. وأوضح الرئيس ميقاتي انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاجتماعات التي يعقدها مع اللجان الوزارية وعلى مضمون الاتصال الذي اجراه مع صندوق النقد الدولي، تحضيراً للتفاوض لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

بالموازاة، توقعت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في تصريح لوكالة رويترز، أن يبدأ الصندوق محادثات فنية مع لبنان في الأيام المقبلة. وأوضحت أن المباحثات ستدور حول سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية.

وقال متحدث آخر باسم صندوق النقد:” تلقينا رسالة من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي معرباً فيها عن تطلّع السلطات اللبنانية للحصول على برنامج تمويلي وإجراء محادثات تقنية تتعلق بالسياسات والاصلاحات لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية”.

ومساء أمس تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر تقنية الفيديو مع مسؤولين في صندوق النقد مؤكداً قرب استئناف المفاوضات.

كما ترأس ميقاتي اجتماعاً ضمَّ وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في موضوع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل مصرف لبنان على وضعها تمهيداً لمناقشتها قريباً.

المصدر: قناة المنار