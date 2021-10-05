الخارجية اليابانية: اليابان تعتزم بحكومتها الجديدة مواصلة المفاوضات بشأن معاهدة سلام مع روسيا

قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو إن الحكومة اليابانية برئاسة رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا تعتزم مواصلة الحوار النشط مع روسيا من أجل حل قضية الأراضي وإبرام معاهدة سلام

وأضاف وزير الخارجية الياباني توشيميتسوموتيجي، الذي احتفظ بحقيبته الوزارية في الخارجية في الحكومة اليابانية الجديدة، “على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أتيحت لي الفرصة للقاء شخصيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث ناقشنا خلالها مختلف جوانب تطوير العلاقات الثنائية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الجانبين”.

وتابع الوزير قائلا: “سنواصل المفاوضات الهادفة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين اليابان وروسيا. ومن الآن فصاعدا نعتزم أيضا مواصلة الحوار النشط مع روسيا بهدف حل قضية الأراضي وإبرام معاهدة سلام”.

ولا تزال قضية توقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان دون حل على مدار 70 عاما، وتتنازع الدولتان على تبعية 4 جزر، وهي ايتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية