التوحيد العربي: من يرفض المازوت الايراني عليه تأمين هذه المادة بدل ترك القرى بدونها

قالت أمانة الاعلام في حزب “التوحيد العربي” في لبنان في بيان لها الاثنين “بعد ان تم تسليم كمية من المازوت بالأمس لتشغيل محطة المياه في بلدة غريفة بالشوف قام عدد من العناصر ليلا بحرق هذه الكمية الموجودة في الخزان التابع لمحطة المياه ومن دون وجود أحد وقاموا بتصوير فيديو دعائي مما أدى اليوم إلى وقوع اشكال كاد يتطور لولا تدخل عقلاء البلدة”.

واكد الحزب انه “يرفض رفضا قاطعا وقوع اي إشكال لأي سبب كان من اجل المازوت ولا من أجل غيره ونشكر الجيش الذي تحرك بالسرعة القصوى لتطويق الأشكال”، وتابع “اذا كانت الناس لا تريد أخذ المازوت الايراني فنحن نخضع لرأي الناس ونحن لسنا الا وسيطا لتأمين حاجات القرى”، واضاف “كنا نتمنى على اي شخص يرفض كميات المازوت ان يؤمنها بطرقه الخاصة لا ان تترك القرى من دون هذه المادة الحيوية”.

وقال البيان “نتمنى على كل أبناء القرى معالجة الأمور في ما بينهم بالحوار والحسنى وللمناسبة، فان الجهة التي توزع المازوت لا تسلمها الا لمن يطلبها ولا تقوم بذلك الا بناء لرغبة الجهة المحتاجة”، وأوضح ان “الكمية لبلدة غريفة مجانية لأنها تتعلق بمياه الشفة”، واضاف “بالنسبة إلينا كحزب نقبل اي مساعدة ممكن ان تصل إلى القرى من اي جهة كانت شرط ألا يكون هناك شروط سياسية للمساعدة وهذا ما ينطبق على المازوت الايراني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام