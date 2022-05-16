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May 16 2022 - 22:38

التوحيد العربي – برجا حذر من نشر اخبار مغلوطة

منذ 42 mins 16 May، 2022
حزب التوحيد
لبنان

أوردت مفوضية برجا في حزب التوحيد العربي في بيان، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداول “معلومات مغلوطة ومفبركة عن لوائح مساعدات زعمت اننا نقوم بتوزيعها”.

وتابع: “من المؤسف أن نرى مثل هذه الأخبار التي تسيء إلى أهلنا في برجا الذين يشكلون رأس حربة في الدفاع عن عروبة لبنان والحفاظ على كرامة الانسان بوجه كل الحاقدين وأصحاب النيات المبيتة. ويهمنا  التشديد على ان المفوضية غير مسؤولة عن مثل هذه اللوائح المفبركة”، محذرا من “نشر أو بث أي اخبار قبل تبيان صحتها والتأكد منها منعا لاطلاق الاتهامات جزافا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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