التوحيد العربي: استهداف الدفاع المدني والمسعفين ومراكز الاستشفاء خرق واضح لاتفاقية جينيف – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 19:18

التوحيد العربي: استهداف الدفاع المدني والمسعفين ومراكز الاستشفاء خرق واضح لاتفاقية جينيف

منذ 23 mins 3 October، 2024
التوحيد العربي
لبنان

استنكرت امانة الاعلام في حزب “التوحيد العربي” في بيان، “العدوان “الإسرائيلي” المستمر على مختلف المناطق اللبنانية واستهدافه المدنيين وتدمير المنازل والسيارات والممتلكات، ولاسيّما استهدافه في منطقة الباشورة وسط بيروت مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحيّة الإسلاميّة بشكل عدواني وحشي ما أدّى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف عناصر الهيئة”.
واعتبرت ان “استهداف مراكز وعناصر الدفاع المدني والتعرض للمسعفين ومراكز الاستشفاء يشكل خرقا واضحا لاتفاقية جينيف التي تحمي المدنيين والمسعفين وعمال الإغاثة داعيًا الأسرة الدولية الى تحمل مسؤولياتها في حماية الأبرياء”.
وحيت “عناصر الدفاع المدني الذين يلبون النداء في السلم والحرب والمخاطر”.
وختمت: “رحمة الله على شهداء الدفاع المدني وكل الشهداء والتعزية لمديرية الدفاع المدني ولذويهم الذين نطلب من المولى ان يلهمهم الصبر”.

المصدر: بيان

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