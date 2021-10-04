فيسبوك تطلق خاصية دمج المحادثات بين تطبيقاتها

تسيطر شركة فيسبوك على منصات التراسل والدردشة. وذلك حيث إن الشركة الأميركية تمتلك كلًا من مسنجر، وواتساب وكذلك إنستاغرام، الذي يوفّر الخواص نفسها والتي تعرف باسم DM (Direct Message) أو رسالة مباشرة (خاصة).

وأعلنت الشركة عن خاصية جديدة للمحادثات الجماعية، والتي تسمح باشتراك المستخدمين في هذه المحادثات عبر مسنجر وانستاغرام في الوقت نفسه. أي أن مستخدمي إنستاغرام أصبحوا قادرين على الدخول لمحادثة جماعية تضم مستخدمي مسنجر.

وقد أتت هذه الخاصية بعد عام كامل من دمج محادثات إنستاغرام ومسنجر، حيث أصبح للمستخدم حساب موحّد يمكنه من الوصول لخدمات المنصتين في نفس الوقت.

وذكرت فيسبوك أن أكثر من 70% من مستخدمي إنستاغرام ومسنجر قد بدأوا في استخدام التجربة الموحدة الجديدة، وذلك منذ تم إطلاق التحديث الأول، وتهدف لتحسين تجربة الدمج أكثر وأكثر مع التحديث الجديد. حيث أصبح بإمكان المستخدم وبمنتهى السهولة أن ينشئ مجموعات دردشة تضم جهات الاتصال الخاصة به سواء كانت عبر مسنجر أو إنستاغرام.

وتقدم التجربة الجديدة كافة ميزات التخصيص التي اعتاد المستخدم عليها. كما أن أنها تشمل أيضًا اختيار ردود أفعال معينة. إلى جانب اختيار تصميمات مختلفة للمحادثة.

حصلت المحادثات الجماعية على منصات فيسبوك على ميزات جديدة أيضاً. ولعل أبرزها هي مؤشرات الكتابة. وذلك حيث إن المنصة ستظهر مؤشر يوضح ما إذا كان أحد أفراد المجموعة يكتب رسالة ما في الوقت الحالي.

وإلى جانب ذلك، أضافت الشركة خياراً جديداً يتيح إنشاء تصويت عبر إنستاغرام. وتعمل هذه الميزة على المحادثات الجماعية التي تضم مستخدمي إنستاجرام وماسنجر بشكل سلس. ولا شك أن المستخدم في حاجة لتحديث تطبيقي إنستاجرام وماسنجر لأحدث إصدار حتى يتمكن من الاستفادة من كل هذه الميزات.

ولم تكتف الشركة بذلك، حيث أنها بدأت في إتاحة خاصية المشاهدة الجماعية Watch Together لمستخدمي إنستاجرام كذلك. وبذلك سيكون مستخدمي إنستاغرام قادرين على مشاهدة المحتوى بشكل جماعي مع مستخدمي ماسنجر ومستخدمي إنستاجرام الآخرين.

وقد بدأت خاصية دمج المحادثات الجماعية بالتوفر فعليًا، إلا أنها قد تحتاج لبعض الوقت حتى تصل لجميع المستخدمين حول العالم.

وتكشف تلك الخاصية الجديدة عن رغبة فيسبوك في جذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين لخدمات التراسل والدردشة التي تقدمها. وذلك في ظل وجود منافسين أكثر أمانًا مثل سيغنال وتليغرام.

المصدر: الميادين