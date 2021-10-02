الجيش البريطاني سيوزع الوقود على المحطات اعتبارا من الاثنين

أعلنت بريطانيا أن الجيش سيبدأ بتوزيع الوقود على المحطات اعتبارا من الاثنين بعد أن أدى النقص في سائقي الصهاريج إلى أزمة وقود في البلاد.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان جديد: “سيتم نشر نحو 200 عنصر، بينهم 100 سائق، اعتبارا من الاثنين لتوفير دعم مؤقت في إطار التحرك الأوسع للحكومة للتخفيف من الضغط الذي تواجهه محطات الوقود ومعالجة النقص في سائقي الشاحنات الثقيلة”.

ومنذ بداية الأسبوع اصطفت السيارات في طوابير أمام محطات الوقود في جميع أنحاء بريطانيا، ما تسبب بنفاد مخزوناتها وإثارة غضب السائقين.

وتم وضع السائقين العسكريين في حالة تأهب بداية الأسبوع وإخضاعهم لتدريبات متخصصة.

وترجع الحكومة الأزمة إلى النقص في سائقي الصهاريج والطلب غير المسبوق على المحروقات.

كما أدخلت الحكومة تغييرات جذرية على سياساتها الحازمة المتعلقة بالهجرة، حيث أعفت سائقي الشاحنات الأجانب من التأشيرات لمدة قصيرة لأجل المساعدة في سد النقص.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية